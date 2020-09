Banche: Intesa, Ri-Pescato nella nostra tradizione sociale

“Il progetto Ri-Pescato, promosso e sostenuto da Intesa Sanpaolo e Banco Alimentare, si inserisce perfettamente nell’ambito delle iniziative di responsabilità sociale della Banca”. Lo afferma Elena Jacobs, responsabile Valorizzazione del sociale e Relazioni con le università dell’istituto di credito, alla vigilia della presentazione, ai Maas di Catania, dell’iniziativa organizzata e promossa assieme al Banco alimentare per recuperare e lavorare il pesce sequestrato da distribuire, dopo i necessari controlli, a enti caritatevoli.

Ai lavori di domani parteciperanno, tra gli altri, il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia, il presidente di Coldiretti Ettore Prandini, il direttore generale di Banco alimentare Giuseppe Parma e il presidente della Società italiana di medicina veterinaria preventiva Antonio Sorace.

“L’attività di Intesa Sanpaolo per il sociale, nella tradizione del gruppo da secoli, è diventata uno degli obiettivi concreti e misurabili con l’inserimento nel Piano di Impresa 2018-2021, sul principio che una maggiore inclusione ed equità sociale e il miglioramento della situazione delle fasce più deboli della società costituiscono un presupposto di crescita economica e sociale per l’intero Paese”. “Il perseguimento dell’obiettivo filantropico – sottolinea Elena Jacobs – è quello che più di ogni altro dà un significato al’operare quotidiano del gruppo per rafforzare il ruolo di motore dello sviluppo sostenibile e inclusivo nel Paese, un contributo che è stato ulteriormente rafforzato dalle misure per contrastare la diffusione del Covid-19 e far fronte alle esigenze sanitarie, economiche e sociali del Paese. La donazione di 100 milioni di euro decisa nelle prime fasi dell’emergenza e subito messa a disposizione da Intesa Sanpaolo a favore della sanità nazionale ha portato importanti risultati già pochi giorni dopo la firma del Protocollo di collaborazione con il Commissario straordinario e la Protezione civile”. “La presenza capillare del gruppo ha permesso inoltre di intervenire con misure straordinarie su tutto il territorio, per dare il massimo sostegno a sanità, famiglie e imprese, con l’obiettivo di rappresentare un elemento di forza per le comunità di cui la banca è parte”.





