Banche:Eba,guerra non minaccia sistema ma rischi medio termine

L’invasione russa dell’Ucraina non rappresenta “una minaccia alla stabilità del sistema bancario europeo” ma porterà rischi “sul medio termine” ed effetti collaterali. E’ quanto afferma l’Eba, l’autorità bancaria europea, in un rapporto dedicato al tema che ricorda come l’esposizione degli istituti di credito verso Russia, Bielorussia e Ucraina sia “limitata” e concentrata in alcuni paesi come la Francia, l’Austria e l’Italia. Più in generale alla fine del quarto trimestre il comparto bancario europeo mantiene solidi livelli di capitale mentre preoccupa l’impatto della fine della moratoria sui prestiti causa Covid.



