Banche:ombra riciclaggio su Hsbc e Standard

L’ombra del riciclaggio torna a scuotere il settore bancario e in particolare quello della City con Hsbc e Standard Chartered, entrambe quotate ad Hong Kong che sono finite a minimi da 25 anni sulle indiscrezioni di un coinvolgimento per oltre vent”anni, in operazioni con fondi illeciti. A catena lo scossone colpisce tutto il settore bancario che cede in Borsa ma, secondo quanto si apprende, non ci sono istituti italiani coinvolti.

A innescare il tutto un indagine dell’International Consortium of Investigative Journalists, la stessa rete di giornalisti che rivelò i Panama Papers e che ha citato documenti ufficiali, secondo cui in particolare Hsbc “ha tratto profitti da fondi illeciti negli ultimi due decenni”. Sulla base dei documenti trapelati ottenuti da BuzzFeed News in alcuni casi le banche, riporta Bloomberg continuavano a spostare fondi illeciti nonostante l’avvertimento da parte dei funzionari statunitensi.

I documenti hanno identificato più di 2000 miliardi di dollari di transazioni tra il 1999 e il 2017. (ANSA).



