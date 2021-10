Banco e Bper crollano in Borsa, in manovra tetto alle Dta

Condividi l'articolo









(ANSA) – MILANO, 29 OTT – La rimodulazione degli incentivi

fiscali alle fusioni bancarie, con l’introduzione di un tetto di

500 milioni di euro alla trasformazione delle Dta in crediti

fiscali, provoca un terremoto in Borsa. Crollano Banco Bpm

(-6,2%) e Bper (-6%), che vedono sfumare l’incentivo, mentre

corre Carige (+4,1%), sulla cui dimensione sono stati di fatto

ritarati gli stimoli dopo la fallita cessione di Mps a

Unicredit.

“Il gioco dell’M&A è finito”, scrivono gli analisti di

Mediobanca che sono corsi a tagliare il giudizio su Bper e

Banco, sottolineando come “l’incentivo delle Dta è

sostanzialmente invariato per Carige e ridimensionato per tutti

gli altri” dopo che nelle ultime bozze della manovraè comparso “un inatteso tetto” rappresentato dal più basso tra 500 milioni

di euro e il valore del 2% degli asset della banca più piccola

coinvolta nella fusione, di fatto introducendo un ‘cap’ di mezzo

miliardo alla trasformazione delle Dta in crediti fiscali. “Dopo

l’interruzione delle trattative tra Unicredit e il Ministero

dell’Economia su una potenziale transazione per Mps vediamo

l’estensione della Dta al giugno 2022 a rischio”, scrivono gli

analisti. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte