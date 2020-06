Banda dei furti in banca, 4 arresti

(ANSA) – FIRENZE, 19 GIU – Quattro persone arrestate e una quinta ricercata per un’operazione dei carabinieri contro una banda specializzata in assalti a banche per rubare gli erogatori di cassa, i roller cash. Al gruppo sono attribuiti sette colpi nelle province di Firenze, Prato, Pisa e Pistoia preceduti da furti di veicoli, anche pesanti, usati per portare via gli erogatori. Circa 100.000 euro il bottino complessivo. Le indagini, coordinate dal pm Antonino Nastasi, sono state fatte dai carabinieri della compagnia di Scandicci. Sono tutti albanesi tra i 24 e 36 anni, dimoranti a Prato e già noti alle forze dell’ordine, i cinque indagati, quattro dei quali sottoposti a fermo e poi a custodia cautelare. Per l’Arma il fermo è necessario perchè gli indagati “in quest’ultimo periodo avevano intensificato la loro attività criminosa per recuperare i ricavi perduti a causa della chiusura per Covid-19, ed anche perché stavano pianificando nuove azioni criminose”.



