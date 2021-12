Banda rubava capi abbigliamento in tutta Italia, 5 arresti

Condividi l'articolo

(ANSA) – TRIESTE, 22 DIC – La Squadra Mobile della Questura

di Pordenone ha arrestato due donne e tre uomini, tutti di

nazionalità albanese, responsabili di decine di furti in centri

commerciali in tutta Italia, specializzati in una particolare

tecnica che applicavano soprattutto ai negozi ‘H&M Hennes &

Mauritz’.

La banda arrivava ogni volta dall’Albania, noleggiava auto e

compiva una serie di furti con lo stesso sperimentato sistema

per alcuni giorni, poi rientrava nel proprio Paese. Gli arresti

e i fermi sono stati convalidatati dal Gip presso il Tribunale

di Pordenone. E’ stata anche sequestrata merce per un valore di

circa ottomila euro, provento di furto. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte