Bandecchi, il nuovo sindaco che guida la Ternana

Condividi l'articolo

E’ livornese di nascita e romano d’adozione il nuovo sindaco di Terni Stefano Bandecchi, 62 anni.

E’ fondatore e presidente dell’Università Niccolò Cusano e dal 2017 ricopre anche la carica di presidente della Ternana calcio.

Bandecchi ha un passato tra i paracadutisti, è sposato, ha due figli ed è anche nonno di due nipotini. Il neosindaco si è presentato alle elezioni amministrative di Terni rispolverando Alternativa popolare, il partito fondato da Angelino Alfano, per poi essere sorretto da altre tre liste civiche, tra cui “Con Bandecchi per Terni”. Bandecchi è molto attivo sui social. Sia come presidente della Ternana che come, finora, candidato sindaco.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte