Bando di selezione pubblica per guardiaparco, domande entro il 19 maggio

C’è tempo fino a giovedì 19 maggio (ore 12) per fare domanda sul bando di selezione pubblica, per soli esami, per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato-stagionali di “Istruttore di vigilanza Guardiaparco”, pubblicato dall’Ente Parchi Emilia Centrale.

La domanda di ammissione alla selezione pubblica va redatta sulla base dell’apposito modulo allegato al bando. I candidati che non riceveranno comunicazione di esclusione dalla selezione dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento a sostenere la prova giovedì 26 maggio alle ore 09.30 presso il Teatro comunale di Riolunato (MO).

