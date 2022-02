Bando europeo per il rafforzamento degli ecosistemi dell’innovazione

Condividi l'articolo

È stato aperto il bando “Elevating the scalability potential of European business”, promosso nell’ambito del Programma di lavoro 2021-2022 European Innovation Ecosystems di Horizon Europe. L’iniziativa punta a potenziare gli ecosistemi dell’innovazione, rendendoli più connessi, inclusivi ed efficienti, di modo che possano contribuire ad accrescere la scalabilità delle imprese e amplificare il loro potenziale in termini di visione e innovazione.

Il bando mette a disposizione 5 milioni di euro, per il finanziamento di 5 progetti, con un budget pari a 1 milione di euro per ognuno di essi.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito del servizio informativo First di Art-ER.

