Bangladesh, centinaia Rohingya trasferiti da campi a isola

(ANSA) – ROMA, 03 DIC – Il Bangladesh ha iniziato a spostare

centinaia di Rohingya dalla zona di Cox’s Bazar all’isola di

Bhashan Char, 52 km quadrati praticamente al livello del mare

nella baia del Bengala, spesso travolta da cicloni e

inondazioni. Secondo Amnesty International e Human Rights Watch

in molti casi il trasferimento è stato imposto.

Poco meno di un milione di appartenenti alla minoranza etnica

dei Rohingya – molti fuggiti da un offensiva governativa nel

vicino Myanmar nel 2017 – vivono in condizioni estremamente

degradate in campi del Bangladesh sudorientale. Il governo ha

più volte affermato di voler sgomberare la zona.

Stamattina 20 pullman sono giunti a Cox’s Bazar, e circa

mille persone sono partite alla volta del porto di Chittagong,

da dove verranno imbarcate per Bhashan Char, ha detto il capo

della polizia regionale Anwar Hossein. Nella prima fase, le

autorità prevedono di spostarne circa 2500: sull’isola la Marina

militare del Bangladesh ha costruito ricoveri per circa 100.000

persone.

L’ufficio locale dell’Onu ha chiarito di non essere stato

coinvolto nel trasferimento e di avere “informazioni limitate”

sull’operazione. (ANSA).



