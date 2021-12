Bangladesh, incendio su un traghetto: almeno 37 morti

Condividi l'articolo

E’ salito ad almeno 37 morti il bilancio ancora provvisorio dell’incendio sviluppatosi la scorsa notte a bordo di un affollato traghetto che percorreva un fiume vicino a Jhalokathi, in Bangladesh. Lo annuncia la polizia, secondo la quale molti dei passeggeri terrorizzati si sono lanciati in acqua per sfuggire alle fiamme e al fumo. “Abbiamo recuperato finora 37 corpi. Il bilancio potrebbe salire ancora. Molti sono morti nell’incendio, altri sono annegati perché in molti si sono tuffati nel fiume”, ha dichiarato il capo locale della polizia, Moinul Islam. Malgrado fosse tarato per un massimo di 310 passeggeri, si ritiene che il traghetto incendiato ne avesse caricati almeno 500.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte