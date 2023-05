Bankitalia, prezzi delle case stabili, gli affitti salgono

Condividi l'articolo

Nel primo trimestre di quest’anno i prezzi generalmente delle case rimangono stabili mentre per gli affitti segnano un forte rialzo. E’ quanto emerge dall’indagine di Bankitalia presso 1.458 agenti immobiliari dal 3 aprile al 4 maggio 2023. Quanto alle attese per il futuro, le prospettive sulla situazione del mercato immobiliare rimangono sfavorevoli, sebbene in lieve attenuazione, anche con riferimento a un orizzonte biennale Nei primi tre mesi di quest’anno, spiegano gli analisti della Banca d’Italia, oltre il 60 per cento degli operatori continua a indicare prezzi delle abitazioni stabili, mentre il saldo tra i giudizi di aumento e di diminuzione è tornato marginalmente positivo. La quota di agenti che hanno concluso almeno una transazione è in calo, sebbene si mantenga su livelli elevati.

Lo sconto medio sui prezzi di vendita rispetto alle richieste iniziali è tornato a diminuire, attestandosi su valori molto bassi. Anche i tempi di vendita sono scesi, toccando il nuovo minimo dall’inizio della rilevazione. Per contro, i canoni di affitto correnti e attesi sono segnalati in forte rialzo.

Le attese sulle variazioni dei prezzi di vendita per il secondo trimestre restano prevalentemente improntate al pessimismo. Le condizioni della domanda appaiono nel complesso in peggioramento, guidate da un deterioramento dei giudizi relativi al numero dei potenziali acquirenti.

Guardando poi ai prossimi mesi, quasi un operatore su tre segnala difficoltà nel reperimento del mutuo da parte degli acquirenti, il valore massimo dal 2015. E secondo la larga maggioranza degli agenti, nei prossimi dodici mesi l’andamento atteso dell’inflazione al consumo, sebbene in calo rispetto alla precedente rilevazione, continuerà a incidere negativamente sulla domanda di abitazioni.



