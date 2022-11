Bankitalia: rialzi tassi mutui, su famiglie impatto limitato

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 25 NOV – Non desta particolari timori in Banca

d’Italia l’impatto dell’aumento dei tassi sui mutui delle

famiglie grazie all’alta quota (il 60%) di quelli fissi anche se

negli ultimi mesi si registra un aumento dei finanziamenti

variabili per le politiche delle banche e la volontà dei clienti

di partire con una rata più bassa.

Nel rapporto stabilità finanziaria della Banca d’Italia si

stima che a un aumento di due punti percentuali di un mutuo a

tasso variabile si avrebbe una crescita delle rata del 17%. Nel

complesso “l’esposizione al rischio di un aumento dell’onere del

servizio del debito sui prestiti per l’acquisto di abitazioni è

contenuta”. L’indebitamento in rapporto al reddito è stabile e

molto più basso della media dell’area euro; il tasso di

deterioramento dei prestiti rimane basso. I rischi per la

stabilità finanziaria derivanti dal settore sono circoscritti.

Gli analisti dell’istituto centrale notano però un fenomeno

degli ultimi mesi: i tassi variabili sono tornati a salire fino

a rappresentare la maggioranza. Un comportamento delle banche ma

anche il desiderio delle famiglie di partire con minore

esoborso. Va detto che la crescita dei tassi sarà mitigata dai

meccanismi di cap che sono previsti dal 40% dei nuovi mutui

variabili. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte