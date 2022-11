Banksy in Ucraina, due sue opere contro Putin a Borodyanka

Condividi l'articolo

Banksy in azione in Ucraina contro Putin. Il più famoso – e misterioso – street artist del mondo ha scelto Borodyanka, insediamento urbano nell’ oblast di Kiev per lasciare due sue opere, una delle quali su quel che resta della parete di un edificio distrutto dalle bombe. A raccontarlo sono due immagini del fotografo Ed Ram diffuse alcune ore fa sui social e rilanciate in Italia da Stefano Antonelli e Gianluca Marziani, curatori di mostre importanti dell’artista. Nella prima, molto eloquente, un bimbo judoka che fa pensare al paese invaso stende al tappeto un adulto, con un richiamo a Putin, che è stato sospeso da presidente onorario della federazione internazionale di Judo. L’altra, a poca distanza da una strada molto trafficata, mostra due bimbi dipinti su alcuni blocchi di marmo nell’ atto di giocare su un’ altalena che nella realtà è un cavallo di frisia, ostacolo difensivo per impedire l’ avanzata del nemico (ANSA).



