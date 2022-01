Bar deve chiudere,clienti non vogliono uscire,Cc usano spray

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 25 GEN – Sono dovuti intervenire i

carabinieri la scorsa notte in un locale di via Zamboni, zona

universitaria di Bologna, perché il barista non riusciva a

chiudere a causa di quattro ventenni che non volevano andare

via. Anche all’arrivo della pattuglia non si sono mossi dal

tavolino, assumendo un comportamento arrogante verso i militari

che sono stati costretti a utilizzare lo spray urticante nei

confronti di uno dei quattro, divenuto particolarmente

aggressivo.

Quest’ultimo, un 22enne bolognese già con precedenti di

polizia e sottoposto a un avviso orale del Questore, è stato

denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e

sanzionato, assieme a un altro ventenne, per ubriachezza

manifesta.

Visitato dai sanitari del 118, il 22enne è risultato positivo

all’alcol, alla cocaina e ai cannabinoidi.

Sempre la scorsa notte, in via Massarenti, carabinieri e

polizia locale hanno sanzionato la titolare di un bar che

lavorava nel suo locale benché senza Green pass. All’interno

c’erano due clienti non in regola con le normative: uno era

senza mascherina e l’altro stava fumando. Nei confronti della

titolare è scattata anche la sanzione accessoria della chiusura

del locale. (ANSA).



