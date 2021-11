‘Bara’ su vaccino e si contagia, bufera su star Nfl Rodgers

Condividi l'articolo









(ANSA) – LOS ANGELES, 06 NOV – Ai giornalisti ad agosto aveva

dichiarato di essersi ‘vaccinato’ contro il Covid. Ma ora,

risultato positivo al coronavirus all’inizio della settimana, ha

dovuto ammettere di aver ricevuto un “trattamento alternativo” e

non uno dei vaccini riconosciuti dalle autorità internazionali.

E’ bufera su Aaron Rodgers, star dei Green Bay Packers da 1,8

milioni di follower su Instagram e 30 milioni di dollari (26 mln

di euro) guadagnati nel 2020 secondo Forbes, che per questo

l’anno scorso lo ha inserito tra i 50 atleti più pagati al

mondo.

Il suo caso è al centro di un’indagine della Nfl e domani

salterà la sfida con i Kansas City Chiefs. Durante il talk show

sportivo The Pat McAfee show su Sirius xm, il quaterback 37enne

si è difeso: “Prima di tutto, non ho mentito. In quel periodo

c’era davvero una caccia alle streghe in tutto il campionato, i

media erano così preoccupati di capire chi fosse stato vaccinato

e chi no. All’epoca il mio piano era di dire che ero stato

immunizzato. Non era uno stratagemma o bugia: era la verità”.

Rodgers ha affermato che se fosse stato incalzato

sull’argomento, avrebbe spiegato di aver cercato un “trattamento

alternativo” ai vaccini distribuiti agli americani, un “protocollo a lungo termine” non identificato e “progettato per

garantire l’immunizzazione”.

“Ho parlato con medici e ho scoperto che c’era un protocollo

di immunizzazione che potevo seguire per proteggere me stesso e

i miei compagni di squadra, ed era un protocollo a lungo termine

che durava molti mesi”, ha detto. “Sono molto orgoglioso della

ricerca che ha portato a questo”. Rodgers ha affermato di aver

informato la Nfl della sua decisione di cercare un trattamento

alternativo, ma ha comunque provato a essere classificato come

giocatore vaccinato. La richiesta è stata respinta dalla Lega.

La Nfl non ha obbligato i giocatori al vaccino in questa

stagione, attuando però restrizioni per i non immunizzati. I

giocatori vaccinati che risultano positivi al Covid-19 possono

tornare in servizio dopo due test negativi a distanza di 24 ore,

mentre i giocatori non vaccinati devono isolarsi per 10 giorni

prima di poter rientrare. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte