Barca: Koeman contestato, ma non rischia la panchina

(ANSA) – ROMA, 25 OTT – Per Ronald Koeman a Barcellona non

tira una bella aria. L’allenatore dei blaugrana, dopo la

sconfitta nel ‘Clasico’, è stato contestato dai tifosi catalani

che hanno assaltato la sua auto che stava uscendo dal parcheggio

del Camp Nou. Con una nota ufficiale, il Barcellona ha voluto

condannare pubblicamente le azioni dei sostenitori, annunciando

provvedimenti nei confronti di chi ha sbagliato: “L’Fc

Barcellona condanna pubblicamente le azioni violente e

sprezzanti che il nostro allenatore ha subito quando ha lasciato

il Camp Nou. Il club adotterà misure di sicurezza e disciplinari

affinché tali spiacevoli eventi non si ripetano”, si legge nel

comunicato del club.

Secondo i media spagnoli, Marca e As su tutti, il tecnico

olandese non rischierebbe il posto. L’idea della dirigenza

sarebbe quella di aspettare la chiusura di una stagione ‘transitoria’, come da decenni non se ne vedevano a Barcellona,

e poi progettare il rilancio nella stagione 2022/23. Il Barça

ora si giocherà il futuro in Champions, a Kiev, contro la

Dinamo, e contro il Benfica. Solo un’eliminazione dal massimo

torneo europeo potrebbe accelerare l’uscita di Koeman. (ANSA).



