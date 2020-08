Barcellona: Bartomeu,risultato pesantissimo,tifosi scusateci

(ANSA) – ROMA, 14 AGO – E’ il giorno della più pesante

sconfitta in Europa (2-8) nella storia del Barcellona, e il

presidente Josep Maria Bartoemu si presenta davanti alle

telecamere per chiedere “scusa ai tifosi e a tutti i soci del

Barça per quello che è successo”.

“E’ un risultato pesantissimo – dice ancora Bartomeu -. Il

Bayern ha fatto una grande risultato e noi non siamo stati

all’altezza, e mai in partita. Piquè ha ragione, è stato un

disastro e ora dobbiamo prendere delle decisioni. Alcune le

abbiamo già prese, e le comunicheremo nei prossimi giorni. Ora

pensiamo a questa sconfitta, e ragioniamoci sopra”. “Piqué è

pronto ad andarsene? – aggiunge il presidente -.Non

comunicheremo nulla adesso, capiteci, adesso dobbiamo soffrire

assieme a tutti i tifosi culè. Ora non voglio parlare neppure di

Setien”. (ANSA).



