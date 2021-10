Barcellona: Koeman, a ranghi completi siamo da scudetto

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 16 OTT – “Abbiamo avuto sfortuna con gli

infortuni, ma quando si riprenderanno avremo una squadra per

lottare per lo scudetto”. Il tecnico del Barcellona, Ronald

Koeman, cerca di allontanare le nubi sopra la propria panchina

provando a immaginare un futuro radioso per la sua squadra, che

al momento occupa il nono posto in classifica della Liga e ha

sempre perso in Champions League.

L’olandese ha annunciato che Sergio Aguero potrebbe essere

incluso nella squadra che affronterò domani sera il Valencia,

con l’ex attaccante del Manchester City che deve ancora

debuttare con il Barça a causa di un infortunio al polpaccio.

Sono indisponibili Dembele, Pedri, Braithwaite e Araujo mentre

Ansu Fati è appena tornato da un problema al ginocchio a lungo

termine e sul suo impiego si deciderà nelle ultime ore. Dembele

si sta allenando di nuovo, ma è indietro di preparazione a tre

mesi dall’intervento al ginocchio.

“Il mio futuro? Non sono preoccupato – ha detto Koeman -. In

un club grande come il Barcellona ci sono sempre cose del

genere. Ci sono abituato, non è la prima volta. Il presidente mi

ha supportato e spiegato molto bene, ma non c’è dubbio che un

allenatore dipenda sempre dai risultati”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte