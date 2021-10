Barcellona: Koeman, ‘esonero? Non mi hanno detto niente’

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 01 OTT – “Non mi hanno detto niente”, ha

dichiarato Ronald Koeman riguardo al suo possibile esonero dalla

panchina del Barcellona. Durante la conferenza stampa convocata

alla vigilia della sfida con l’Atletico Madrid – che secondo la

stampa spagnola potrebbe essere la sua ultima partita – il

tecnico olandese ha affermato: “Ho orecchie, ho occhi e sono

sempre lo stesso. So già che molte cose filtrano…. A me,

ancora una volta, non hanno detto niente”.

I blaugrana sono reduci da due sconfitte nelle prime due

giornate della fase a gironi di Champions League e da tre

vittorie e tre pareggi in sei partite di Liga: secondo Koeman “manca equilibrio in questo momento. Ci sono attaccanti che

stanno recuperando. Ci manca efficacia”.

Dichiarando di non voler rispondere riguardo ai rapporti con

il presidente Laporta, alla domanda sui migliori risultati che

potrebbe portare un nuovo tecnico, ha risposto: “Devo parlare

anche per un altro allenatore? Se avessi i soldi, Messi sarebbe

qui. E altri calciatori che porterei a giocare per vincere”.

(ANSA).



