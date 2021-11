Barcellona: rescissione Koeman costata 10 milioni

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 26 NOV – E’ costata 10 milioni di euro al

Barcellona la rescissione anticipata del contratto di Ronald

Koeman, con l’olandese che ha rinunciato alla pretesa di

ottenere anche gli altri due milioni che gli sarebbero spettati

in base al contratto. I dettagli dell’accordo sono trapelati

sulla stampa spagnola un mese dopo l’esonero del tecnico, a cui

poi era subentrato provvisoriamente Sergi fino a quando Xavi ha

preso definitivamente le redini della prima squadra.

Koeman era stato ingaggiato con Bartomeu ancora alla

presidenza dei blaugrana. Dopo l’arrivo di Laporta i rapporti

con i vertici della società si erano deteriorati. Già alla fine

della scorsa stagione la società aveva cercato dei sostituti sul

mercato, ma senza successo.

I risultati non esaltanti in questa stagione hanno peggiorato

la situazione e dopo la sconfitta di Vallecas è arrivato

l’esonero. (ANSA).



