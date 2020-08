Barcellona, Schreuder e Larsson nello staff di Koeman

(ANSA) – MADRID, 21 AGO – L’olandese Alfred Schreuder e lo

svedese Henrik Larsson sono entrati a far parte dello staff di

Ronald Koeman, che allenerà il Barcellona per i prossimi due

anni. Lo ha annunciato il club catalano: “L’FC Barcellona ha

raggiunto un accordo con Alfred Schreuder e Henrik Larsson per

la loro integrazione nello staff tecnico guidato da Koeman.

Entrambi hanno firmato fino al 30 giugno 2022″.

Larsson, ex attaccante svedese di 48 anni, torna al Barcellona

13 anni dopo averlo lasciato da giocatore. In maglia blaugrana

ha vinto una Champions (2006), due campionati spagnoli (2005,

2006) e una Supercopa di Spagna (2005), agli ordini di un altro

allenatore olandese, Frank Rijkaard. Conosce bene Koeman avendo

giocato con lui al Feyenoord (1995 e 1997). Dopo il suo ritiro

da giocatore nel 2009, Larsson ha allenato in Svezia, Landskrona

(2009-2012), Falkenberg (2013-2014) e Helsingborg (2014-2016,

poi 2019).

Anche Schreuder (47 anni) ha iniziato ad allenare subito dopo

il ritiro nel 2007. Prima assistente al Twente nel 2009, è poi

diventato capo allenatore del club olandese, prima di essere

esonerato per mancanza di risultati. Il Barcellona lo definisce “esperto di strategia”. (ANSA).



—

