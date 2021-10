Barcellona: Sergi è allenatore ‘ad interim’

Condividi l'articolo









(ANSA-AFP) – BARCELLONA, 28 OTT – In attesa il suo ex uomo

simbolo Xavi, designato come successore di Ronald Koeman alla

guida del Barcellona, risolva i problemi contrattuali con il suo

attuale club, il qatarino Al-Sadd, il Barcellona ha designato

Sergi Barjuan, calcisticamente solo Sergi, come allenatore ‘ad

interim’ della squadra.

“Sergi Barjuan, l’attuale allenatore del Barça B – è scritto in

un comunicato diffuso dal club – assumerà in maniera provvisoria

la direzione tecnica della squadra. L’interim sulla panchina

della prima squadra si interromperà quando il club avrà firmato

il contratto con il nuovo allenatore, dopo l’esonero di Ronald

Koeman”.

Sergi guiderà il Barcellona nella partita di campionato di

sabato sera (ore 21) al Camp Nou contro l’Alaves. In precedenza,

domani alle 13, terrà una conferenza stampa a cui parteciperà

anche il presidente ‘blaugrana’ Joan Laporta. (ANSA-AFP).



