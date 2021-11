Barcellona: trattative per Xavi a un punto di svolta

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 04 NOV – Sono a un possibile punto di svolta

le trattative per portare Xavi Hernandez alla guida del

Barcellona, dopo l’esonero di Ronald Koeman avvenuto la

settimana scorsa. Oggi – riportano i giornali spagnoli – sarà lo

stesso ex centrocampista blaugrana ad incontrare lo sceicco

Mohammed bin Khalifa Al Thani, presidente dell’Al Sadd, per

negoziare la sua dipartita dal club qatariota.

“Non vedo l’ora di tornare a casa, ma è una questione di

rispetto. Ho un contratto e i due club devono essere d’accordo”,

ha detto Xavi Hernandez dopo il 3-3 tra Al Sadd e Al Duhail. Il

tecnico spera quindi che l’intesa possa arrivare, si tratterebbe

di “una questione di ore, forse giorni”. Lo spagnolo allena il

club del Qatar dal 2019 e ha ancora due anni di contratto.

“I due club sono in trattativa”, ha ricordato. “Sono molto

entusiasta di tornare a casa e ancora di più di essere

allenatore del Barcellona, che ha molte responsabilità, sono

molto motivato”. Xavi ha spiegato che esiste una “piccola

clausola rescissoria” nel suo contratto con l’Al Sadd, che

sarebbe fissata a circa cinque milioni di euro. “Sono molto

positivo, ecco come sono, sono stato molto chiaro su quello che

voglio”, ha aggiunto.

Il Barcellona ha inviato ieri il vicepresidente Rafa Yuste e

il direttore sportivo Mateu Alemany a Doha per colloqui, ma il

presidente del club Joan Laporta non è con loro. Alemany e Yuste

hanno assistito alla partita dell’Al Sadd contro l’Al Duhail

dagli spalti. L’amministratore delegato dell’Al Sadd, Turki

Al-Ali, ha scritto ieri in una dichiarazione: “Accogliamo con

favore la visita della delegazione del Barcellona, lo

apprezziamo e rispettiamo. La posizione del club è chiara sin

dall’inizio: ci impegniamo a tenere con noi il nostro allenatore

Xavi e non possiamo lasciarlo partire in questo momento delicato

della stagione”. Xavi è stato visto salutare i suoi giocatori

uno per uno nel tunnel dopo il fischio finale.

L’allenatore della squadra B del Barcellona, Sergi Barjuan,

dovrebbe rimanere in carica per la partita della Liga di sabato

in casa del Celta Vigo, con Xavi che potrebbe prendere il posto

durante la pausa per le nazionali. (ANSA).



