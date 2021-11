Barcellona: Xavi, ‘miglior club del mondo deve vincere’

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 06 NOV – Xavi Hernandez ha già parlato da

allenatore del Barcellona prima di salire sull’aereo che da Doha

lo sbarcherà a Barcellona nel primo pomeriggio. La presentazione

ufficiale dell’ormai ex tecnico dell’Al Sadd è prevista per

lunedì. “Lavoreremo al massimo. Siamo il Barca, siamo nel

miglior club del mondo – ha detto il nuovo allenatore dei

blaugrana a Mundo Deportivo – e il miglior club del mondo deve

vincere, non può pareggiare o perdere. Cercheremo di rendere i

giocatori felici, dovremo lavorare duro e con obiettivi chiari

di vittoria. Sono molto positivo e dovrò lavorare molto per far

funzionare le cose”.

Il contratto firmato con il club dove ha giocato sino al 2015

lo lega al Camp Nou fino al 2024. “Torno nel posto che mi ha

visto crescere, torno al club della mia vita”, ha scritto Xavi

in un post su Instagram.

E’ “la sfida più grande della mia carriera, una sfida

importante, torno a casa, al Barça, e – ha spiegato l’ex

centrocampista – sono molto felice. Tutti hanno fatto la loro

parte, soprattutto il club, sono molto grato al Barca”.

La prima cosa che Xavi intende fare sulla panchina è “parlare

con i giocatori. Non è il momento più bello della storia del

club ma voglio spiegare qual è la mia idea. E lavorare duro,

fare squadra. Ma ovviamente ho bisogno di parlare con loro per

capire come stanno”.

Per Xavi essere nella rosa del Barca con amici con cui ha

condiviso lo spogliatoio, come Busquets, Piqué, Sergi Roberto,

Alba e Ter Stegen è positivo: “Lo vedo come un vantaggio, mi è

già successo all’Al Sadd. Conosco molto bene cinque giocatori

perché erano compagni di squadra e lo vedo come un punto

positivo perché so come si allenano, so come sono”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte