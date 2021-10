Barcolana:Galateri,emozionante rivivere insieme questa festa

Condividi l'articolo









(ANSA) – TRIESTE, 10 OTT – “Una Barcolana emozionante.

Ritornare a vivere tutti insieme questa festa del mare, dopo una

stagione così impegnativa per tutti, è stato bello e ci ha fatto

vivere momenti intensi: il vento di Bora ha reso la competizione

veloce, mettendo in luce le capacità tecniche e tattiche del

team, che con Claudia Rossi al timone ci ha portati al quinto

posto”. E’ il commento alla 53/a Barcolana, disputata oggi, del

Presidente di Generali, Gabriele Galateri di Genola. Generali è

main sponsor della regata da oltre 40 anni “Andare per mare richiede conoscenza, rispetto, passione:

sono gli ingredienti alla base del successo. Un ringraziamento

va a tutti quelli che hanno reso possibile questo evento,

dall’organizzazione alle forze dell’ordine e alle istituzioni

pubbliche e private, che come un unico equipaggio hanno tagliato

ancora una volta questo traguardo”, ha concluso Galateri.

(ANSA).



—

