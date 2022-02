Barelli, ‘centro federale Ostia aperto ai nuotatori ucraini’

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 27 FEB – “Siamo pronti ad ospitare al centro

federale di Ostia i nuotatori ucraini che a causa della guerra

sono impossibilitati a proseguire le attività di preparazione in

vista degli impegni internazionali”. Il presidente Paolo Barelli

ha incontrato questa mattina Yaroslav Melnyk, Ambasciatore

d’Ucraina a Roma, e, nell’ambito di un’ampia analisi sugli

sviluppi della drammatica situazione in Ucraina e del contesto

internazionale, ha ribadito l’assistenza già garantita al

presidente della federazione ucraina di nuoto Andriy Vlaskov.

“Non possiamo che esprimere solidarietà al popolo ucraino e a

tutti i suoi atleti – sottolinea il presidente Barelli – La

Federazione Italiana Nuoto è pronta ad offrire le proprie

strutture per garantire allenamenti in piena sicurezza e lenire,

per quanto possibile, le drammatiche conseguenze della guerra.

C’è grande preoccupazione e auspico che anche il mondo dello

sport si prodighi con azioni concrete per supportare gli amici

ucraini in uno scenario che mai avremmo voluto e pensato di

vivere, peraltro dopo due anni di pandemia che avrebbero dovuto

alimentare la fratellanza e la condivisione tra i popoli. La

guerra non è mai una risposta”. (ANSA).



