Bari,vento fa volare lamiera,donna muore

(ANSA) – BARI, 14 MAG – Una donna di 53 anni è morta dopo essere stata colpita da una lamiera divelta da un gazebo per le forti raffiche di vento che si sono alzate in mattinata a Bari.

L’incidente è avvenuto in via Crispi.

La donna era uscita di casa in via Crispi in compagnia del padre, a quanto si è appreso, quando è stata violentemente colpita dal pezzo di lamiera. Pare dovessero andare insieme al cimitero, poco più in là nella stessa via, per visitare la tomba della madre morta recentemente. Il padre è rimasto illeso ma, sotto choc, è stato portato in ospedale dal 118 per accertamenti. Le forti raffiche, l’incidente e altri oggetti scaraventati in strada dalla furia del vento, anche vasi di piante volati dai balconi, hanno spaventato molta gente nel quartiere.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte