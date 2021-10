Barlaam,Tokyo mi ha fatto capire cosa devo ancora migliorare

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 17 OTT – “Oggi posso dire che i Giochi mi

hanno lasciato più consapevolezza di me stesso come persona e mi

hanno fatto capire su cosa dovrò lavorare in futuro per

migliorare, come persona e come atleta”. Lo dice all’ANSA Simone

Barlaam, nuotatore paralimpico oro a Tokyo 2020 nei 50 stile S9.

“Con il lockdown – prosegue l’atleta milanese – ci siamo

ritrovati in casa da soli e all’improvviso ci siamo dovuti

mettere a pensare, e ciò ha evidenziato anche le nostre zone più

oscure. Sembriamo machine perfette e invece siamo essere umani.

Abbiamo nostri pregi e difetti, anche se purtroppo il mondo dei

social ha reso tutto più superficiale”. Il ritorno in Italia è

stato un trionfo, con la delegazione paralimpica accolta dal

Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dal premier

Mario Draghi: “Bisogna vedere ora se i riflettori su di noi

resteranno accesi fino a Parigi 2024, perché purtroppo è nella

natura umana interessarsi al fenomeno del momento e poi dopo un

po’ cambiare”, prosegue Barlaam, sicuro che anche “noi facciamo

cose straordinarie che però vanno raccontate bene: non solo il

focus sulla storia pietosa e strappalacrime ma anche l’impresa

che una persona fa nonostante ciò che la vita gli ha tolto”. Una

rivoluzione umana che dovrebbe partire fin dalla scuola: “Bisogna lavorare tanto anche sulla formazione: gli insegnanti

devono essere formati su come trattare la disabilità”. (ANSA).



