Baroni, a Monza daremo il massimo

(ANSA) – LECCE, 27 MAG – Una gara che può valere un’intera

stagione, che potrebbe rappresentare lo spartiacque verso la

permanenza in serie A. Il Lecce vola a Monza, formazione

imbattuta da otto giornate, con l’obiettivo dichiarato di

aggiungere un altro tassello, forse quello determinante, alla

scalata verso la salvezza. E sul volo diretto a Monza salirà

anche capitan Hjulmand ancora alle prese con un problema

muscolare, il cui utilizzo sarà deciso nell’immediata viglia: “Anche oggi ha svolto l’allenamento, ha forzato e sta

proseguendo tutto molto bene – dichiara il tecnico Baroni nella

conferenza della vigilia -. Domani faremo una valutazione

insieme al ragazzo, tranne calciare il pallone ha fatto tutto:

siamo sulla strada giusta, ma valuteremo il suo impiego

nell’ottica delle due gare restanti”.

Sulla formazione, impiego o meno di Hjulmand, Baroni è

esplicito: “Askildsen ha fatto bene, così come Maleh – prosegue

-. Sono soddisfatto perché tutti i ragazzi stanno bene, la

squadra è centrata, ed ho l’imbarazzo nelle scelte degli uomini.

Rientra Banda dalla squalifica e, Dermaku, a parte, ho

disponibile l’organico al completo”. Un passaggio sugli

avversari: “E’ doveroso fare i complimenti al Monza – ammette

Baroni -, ha un organico importante ed è la squadra più in forma

del campionato. Tutto questo ci carica ulteriormente, e dobbiamo

andare a giocare concentrati, con grandissimo rispetto per loro,

ma senza alcun timore. Hanno giocatori di qualità, e sarà

necessario andare forte nella prestazione, con determinazione e

voglia”.

Sulla mancata contemporaneità Baroni taglia corto: “Dobbiamo

solo pensare a noi stessi – dice -, senza aspettarci nulla dagli

altri: sarebbe un grave errore che non possiamo permetterci. Mi

aspetto molto dai miei giocatori e dalla mia squadra, mancano

due gare per noi e due gare per gli altri”. (ANSA).



