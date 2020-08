Bartomeu gela l’Inter: “Messi resterà a Barcellona”

(ANSA) – ROMA, 02 AGO – Lautaro Martinez? No, grazie. Il

presidente del Barcellona, Josep Maria Bartomeu, il cui mandato

alla guida del club scadrà l’anno prossimo, almeno per il

momento, chiude la porta al possibile trasferimento

dell’attaccante dell’Inter in Catalogna. “Attualmente – dice, in

un’intervista al quotidiano Sport – abbiamo interrotto i

contatti con l’Inter: è una scelta in comune fra noi e il club

di Milano. La situazione del calcio non permette grandi

investimenti”.

Riguardo il sogno proibito che, per i tifosi dell’Inter, si

chiama Leo Messi, Bartomeu è stato lapidario: “Non ho alcun

dubbio che manterrà la parola, concludendo la carriera nel

Barcellona. Messi ha sempre detto di voler finire qui: nel Barca

potrà giocare per altri tre o quattro anni ad altissimo

livello”.

Sul passaggio di Arthur Melo alla Juve, il presidente del

Barcellona ha confessato che era intenzione del club blaugrana “rinnovare il contratto con il brasiliano, ma la situazione

economica è complicata”. “Arthur – ha aggiunto Bartomeu – aveva

un’offerta da un altro club in cui c’era Pjanic e il bosniaco ci

interessava da tempo. E’ stato comunque Arthur a decidere di

volersene andare: il suo valore è fuori discussione, ma da noi

non ha avuto spazio. Nella Juve può essere titolare e guadagnerà

il triplo. La stagione non è ancora finita e pensavamo potesse

ancora aiutarci, però non è tornato da noi e allora siamo stati

costretti ad aprire un procedimento disciplinare nei suoi

confronti. Ci sarà una sanzione nei suoi confronti, perché chi

non lavora non guadagna”. (ANSA).



