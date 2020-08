Bartomeu “per Koeman Messi pilastro del Barcellona”

(ANSA) – ROMA, 18 AGO – “Messi vuole finire la sua carriera

al Barcellona. Parlo sempre con lui e soprattutto con il padre.

Il nuovo allenatore conta su di lui, per Koeman Leo è un

pilastro di questa squadra”. Il presidente dei blaugrana

Bartomeu ha parlato a Barca Tv del momento critico del club

catalano, rassicurando i tifosi sul futuro del campione

argentino. “Se tutto va come deve andare, Ronald Koeman sarà il

nostro prossimo allenatore – le parole di Bartomeu – noi lo

conosciamo bene per com’è, per il gioco che propone, ma anche

per la sua esperienza: conosce il Barça e come noi intendiamo il

calcio. Lo avevamo già contattato a dicembre ma ci aveva detto

di avere una responsabilità nei confronti dell’Olanda, che non

poteva lasciarli senza allenatore. Adesso ci ha detto che

essendo distante l’Europeo si sarebbe potuto liberare. Ringrazio

Setien per il suo impegno e per aver preso la squadra in corsa”.

Il n.1 ha spiegato perché ha deciso di non dimettersi: “Sarebbe

stato un gesto irresponsabile, invece le elezioni al 15 marzo ci

permettono una transizione istituzionale fluida. La

responsabilità di tutto questo è condivisa, ognuno ha la sua

parte di colpa ma chi ne ha di più sono io in quanto presidente.

Abidal? Ha deciso lui di andare via, lo ringrazio per la

dedizione e il lavoro. È stato un buon collaboratore, ha voluto

lasciare e dobbiamo accettarlo”. Una battuta anche su Lautaro

Martinez: “Prima di riprendere il campionato ne abbiamo parlato,

ma poi abbiamo interrotto la trattativa perché dovevamo giocare.

Ora i nerazzurri hanno l’Europa League e la stanno disputando,

aspettiamo di capire come vorranno muoversi l’allenatore e

l’area tecnica” ha concluso Bartomeu. (ANSA).



—

