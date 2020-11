Basket: Belinelli, tornare a casa è unico, c’è un fuoco in me

(ANSA) – BOLOGNA, 28 NOV – “Il mio sogno è sempre stato di

raggiungere l’Nba, ho sempre aspirato a non fermarmi in Italia e

in Europa e a mettermi in gioco per raggiungere l’Nba. Ho fatto

13 anni in Nba, sono cambiato non sono più il ragazzino di una

volta, sono sposato, ho un bagaglio di esperienze molto grande.

Ho girato molte squadre e questo mi ha permesso di crescere

anche dal punto di vista mentale”. Sono le prime parole di Marco

Belinelli da nuovo giocatore della Virtus Bologna, la squadra

dove ha esordito in serie A, dopo il suo rientro dagli Stati

Uniti.

“Sono molto emozionato. Tornare a casa per me è qualcosa

di unico. Quello della “Virtus – ha detto parlando del suo

prossimo futuro – è un progetto importante. La Virtus ha creduto

in me e mi ha dato l’opportunità di sentirmi ancora un giocatore

importante: gli obiettivi ci sono in Italia e in Europa. Sono

molto carico, c’è un fuoco in me” (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte