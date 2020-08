Basket: Bonaccini, in E-R Supercoppa con parte di pubblico

(ANSA) – BOLOGNA, 24 AGO – “Per noi è motivo di grande

orgoglio avere a Bologna la final four della Supercoppa della

Lega Basket. Nelle prossime ore, in un paio di giorni,

definiremo anche il tema della capienza, che è legato ovviamente

ad un altro tema, quello della pandemia. Dobbiamo garantire da

un lato la massima sicurezza per evitare il diffondersi dei

contagi che stanno risalendo, e dall’altra evitare un nuovo

lockdown e quindi permettere che una parte di pubblico possa

essere presente in massima sicurezza”. Lo ha detto il presidente

dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, presentando in

videoconferenza, insieme al presidente della Lega Basket,

Umberto Gandini, la fase finale della Supercoppa maschile di

pallacanestro, che si terrà alla Virtus Segafredo Arena,

all’interno della Fiera di Bologna, il 18 e 20 settembre.

“Stiamo definendo con la nostra sanità – ha aggiunto

Bonaccini – quale possa essere la percentuale di spettatori che

può stare dentro l’impianto, con la massima sicurezza dei

distanziamenti. Si sta nei ristoranti, non vedo perché non si

possa far entrare un pò di persone con posti a sedere assegnati

prima, con nome e cognome. Come abbiamo già fatto con la deroga

per il moto Gp di Misano, noi pensiamo di poterci permettere di

fare qualcosa di sicuro, e al tempo stesso di presente e

aperto”. Per quanto riguarda invece il campionato di basket e le

altre competizioni sportive, Bonaccini ha detto che “per il

futuro è una decisione nazionale. Se si fanno campionati, di

qualsiasi disciplina, vedo complicato che venga lasciata ad ogni

regione la possibilità di decidere chi entra e chi esce. Stiamo

discutendo con il ministero e mi auguro che a breve ci sia una

indicazione”. (ANSA).



