Basket: Carmelo Anthony si ritira, “è il momento dell’addio”

(ANSA) – ROMA, 22 MAG – A pochi giorni dal suo 39/o

compleanno (il prossimo 29 maggio), Carmelo Anthony ha

annunciato il proprio ritiro dal basket giocato. Lo ha fatto con

un videomessaggio pubblicato sui propri social media: “La mia

storia è sempre stata oltre il basket. E’ giunto il momento per

me di dire addio”.

Anthony è stato una delle icone della Nba degli anni 2000,

che nonostante non abbia mai vinto un titolo ha sicuramente

segnato per sempre la Lega. Tra Denver, New York, Oklahoma City,

Houston, Portland e in ultimo Los Angeles Lakers, Anthony ha

collezionato 10 All Star Game e il titolo di miglior marcatore

della stagione 2012-13. Da molti è considerato uno dei migliori

attaccanti di sempre, ha segnato 28.289 punti in 19 stagioni.

(ANSA).



