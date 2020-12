Basket: coach Djordjevic esonerato dalla Virtus Bologna

(ANSA) – BOLOGNA, 07 DIC – Si chiude l’avventura di ‘Sasha’

Djordievic alla guida della Virtus Bologna. Lo spiega lo stesso

club bianconero che, in una nota, “comunica di aver sollevato

dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra il

signor Aleksandar Djordjevic, il primo assistente allenatore

Goran Bjedov e il preparatore fisico Mladen Mihajlovic. Il Club

ringrazia il Coach e tutto lo Staff tecnico per l’impegno e la

dedizione profusi fino ad oggi”.

La conduzione della squadra, conclude la nota, “viene

affidata, al momento, all’assistente allenatore, Cristian

Fedrigo”.

L’uscita di scena di Djordjevic arriva all’indomani delle

sconfitta interna contro Sassari – gara in cui l’allenatore

serbo è stato espulso – e dell’esonero, sull’altra sponda di

Basket City, del ct della Nazionale ‘Meo’ Sacchetti, sollevato

dall’incarico di coach della Fortitudo, attualmente in fondo

alla classifica della Serie A con una sola vittoria. Oggi, il

club biancazzurro ha annunciato il nome del sostituto, Luca

Dalmonte. (ANSA).



