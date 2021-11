Basket: con Petrucci e Meneghin ‘La comunicazione fa canestro’

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 08 NOV – Cento anni per due istituzioni come

l’Università Cattolica del Sacro Cuore e la Federpallacanestro.

L’ateneo milanese e il Comitato regionale lombardo Federbasket

hanno celebrato la ricorrenza con il convegno ‘La comunicazione

fa canestro, un tiro da 100 punti’, nell’Aula Magna del

complesso di Largo Gemelli. Tre relatori d’eccezione: il

presidente Fip, Gianni Petrucci; il campionissimo Dino Meneghin;

Marco Vittorelli, presidente dell’Openjobmetis e della

Pallacanestro Varese, hanno inaugurato il Master ‘Comunicare lo

sport’ dell’Università Cattolica con una lezione. L’iniziativa è

stata introdotta da Paola Abbiezzi – direttore didattico del

Master – e dal presidente della Fip lombarda, Giorgio Maggi.

Tanti gli argomenti: dall’importanza della comunicazione al

doppio ruolo atleti-studenti: “Il titolo del convegno è

azzeccato: oggi se sei mediocre, ma sai comunicare, diventi

bravo; se sei bravo, ma non comunichi, passi per normale – dice

Petrucci -. Vittorie e sconfitte ce ne sono state tante: nel

Preolimpico 2016 contro la Croazia dovevamo vincere e abbiamo

perso, nel 2021 abbiamo sovvertito il pronostico, conquistando i

Giochi ed espugnando il campo della Serbia. Gli atleti? Apprezzo

quelli che studiano e hanno interessi nella vita”. L’esempio in

chiave cestistica è quello di Giulia Rulli, che in estate ha

vestito i colori azzurri alle Olimpiadi di Tokyo del 3 contro 3,

e frequenta un Master alla Cattolica dopo la laurea. Dello sport

come metafora di vita ha parlato Dino Meneghin, l’italiano più

vittorioso di sempre (32 successi in Italia e in Europa a Varese

e Milano): “Lo sport prepara alla vita e al lavoro, sotto questo

profilo le sconfitte insegnano più delle vittorie. Al di là dei

professionisti, c’è un vero e proprio esercito di praticanti:

solo nel basket i tesserati sono 540 mila, ma in totale sono

circa 20 milioni coinvolti. Se ci fosse un Partito dello Sport

andremmo al Governo!”. L’intervento di Marco Vittorelli ha

invece analizzato proprio il diverso rapporto che si crea tra

sponsor e partner: “Openjobmetis agisce da tempo nel mondo dello

sport, siamo stati sponsor anche di Marco Simoncelli, poi ci

siamo concentrati sul basket”. (ANSA).



