Basket: Curry, Nico Mannion? il cielo è il suo limite

(ANSA) – ROMA, 04 DIC – “The sky is the limit”, il cielo è il

suo limite. L’investitura è di Stephen Curry, e riguarda il suo

futuro compagno di squadra nei Warriors l’azzurro Nico Mannion,

scelto con il numero 48 da Golden State nell’ultimo draft.

Secondo Curry, Mannion sarà in grado di ritagliarsi un ruolo

importante nel team californiano, tornato ambizioso dopo

l’ultima travagliata stagione. Il leader di Golden State, che

nel 2018 aveva ospitato al suo camp estivo proprio Mannion, poi

andato a giocare per l’ateneo di Arizona, aveva quindi già visto

il ‘figlio d’arte’ (come Curry) italiano all’opera da vicino, e

per questo ora non ha dubbi. “Sono davvero convinto che il suo

unico limite sia il cielo – ha detto Curry di Mannion ai media

locali -, anche dopo avergli parlato appena dopo la scelta al

Draft. È più esperto, più saggio di quanto dovrebbe essere per

la sua età: non gioca come dovrebbe fare un 19enne appena uscito

dalla sua unica stagione al college”.

Ma c’è un’altra caratteristica dell’azzurro che ha colpito il

fuoriclasse dei Warriors: “Non difetta certo di fiducia in sé.

Sa di appartenere a questo livello; sa di avere il potenziale

per ritagliarsi una lunga carriera in questa lega”. Che inizia

proprio a Golden State, con un maestro come Curry dal quale

Mannion avrà molto da imparare. (ANSA).



—

