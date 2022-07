Basket, Datome resta a Milano: “Alziamo ancora asticella”

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 12 LUG – Gigi Datome resterà per un altro

anno nell’Olimpia Milano. Il capitano della Nazionale azzurra ha

ufficialmente rinnovato il contratto con i campioni d’Italia.

“Sono felice di continuare la mia esperienza qui – la sua

dichiarazione, al sito dell’Olimpia, che da quest’anno tornerà a

chiamarsi EA7 -. Ho la voglia e l’ambizione di fare sempre

meglio in un club che ha grandi aspirazioni, sono contento di

farlo insieme ad un gruppo di lavoro collaudato. Allo stesso

tempo sono molto curioso di conoscere i compagni che si uniranno

a noi per aiutarci a raggiungere altri traguardi”.

Datome aggiunge poi su Instagram: “Voglio aiutare la squadra

a raggiungere degli obiettivi così importanti. Grazie alla

proprietà, alla società e al coach per la fiducia mostratami.

Sento la responsabilità di alzare l’asticella ogni giorno, come

in ogni grande club che si rispetti”.

Soddisfatto dell’accordo anche il gm Christos Stavropoulos: “Abbiamo sempre considerato Gigi un giocatore chiave per la

nostra squadra sia per quello che può fare in campo sia per

l’esempio, la dedizione e la professionalità che dimostra ogni

giorno, qualità che non sono meno importanti. Siamo felici che

abbia deciso di essere ancora dei nostri”.

Per Datome, 35 anni da compiere a novembre, questa sarà la

20/a stagione da professionista. Milano nei prossimi giorni

dovrebbe annunciare anche l’arrivo di Kevin Pangos e Johannes

Voigtmann. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte