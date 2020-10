Basket: Dinamo a Roma senza Tillman, trasferta in salita

(ANSA) – SASSARI, 09 OTT – La Dinamo pronta alla riscossa in

campionato, ma deve fare ancora a meno della stella Tillman.

Dopo l’inattesa sconfitta casalinga con Trieste, i biancoblu

saranno ospiti della Virtus Roma, domenica 11 alle 16,30, in una

gara valida per la terza giornata della regular season. “La

nostra squadra in questo momento ha una difficoltà oggettiva che

è la gestione di Justin Tillman, che non giocherà neanche

domenica”, dichiara coach Gianmarco Pozzecco presentando

l’incontro.

“Ci manca un pezzo importante perché noi vogliamo andare

dentro, essere forti sotto canestro e l’assenza di Justin ci

preclude questa opportunità. Dobbiamo fare di necessità virtù,

ma non possiamo far finta di niente. Speravo ci fossero tempi

più brevi ma bisogna avere pazienza perché ancora non si può

assaporare la vera Dinamo”, continua l’allenatore dei sassaresi.

“La difesa può essere la chiave per superare le difficoltà di

questo momento: abbiamo dimostrato sul campo che il nostro

sistema difensivo funziona ed è efficace, ma tutti devono essere

sulla stessa pagina”, precisa Pozzecco, che spende parole di

elogio verso i prossimi avversari, già incontrati

vittoriosamente nella SuperCoppa: “Roma è un cantiere aperto

come noi, hanno il talento per giocare una buonissima partita e

l’hanno dimostrato vincendo sulla Fortitudo al completo. Sarà

una squadra nettamente diversa da quella incontrata al

Geovillage, per questo dobbiamo essere consapevoli che è un

gruppo con margini di miglioramento, che crescerà ed è nelle

condizioni di fare una buona partita”. (ANSA).



—

