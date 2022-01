Basket: è ufficiale, Roijakkers nuovo allenatore di Varese

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 12 GEN – Luis Scola, oro olimpico ad Atene

2004 da giocatore dell’Argentina e attuale ad di Varese, ha

scelto Johan Roijakkers come successore di Adriano Vertemati per

la panchina della Openjobmetis.

Roijakkers, nato a Deurne, in Olanda, nel 1980, cercherà di

portare alla salvezza Varese, attualmente ultima in classifica

con il record di 3 vittorie e 10 sconfitte. “Pallacanestro

Varese – si legge nel comunicato – è felice di annunciare di

aver raggiunto un accordo con Johan Roijakkers, che da oggi

ricoprirà il ruolo di allenatore della squadra biancorossa. Per

Roijakkers si tratta della prima avventura in Italia, ma alle

spalle ha una lunga esperienza maturata nel campionato tedesco

tra il Gottinga ed il Brose Bamberg. Ha allenato anche la

formazione Under 18 dell’Olanda guidandola nei campionati

europei dal 2011 al 2014”. (ANSA).



