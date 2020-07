Basket: Ettore Messina finanzia le Cucine popolari a Bologna

(ANSA) – BOLOGNA, 06 LUG – L’emergenza Covid ha fatto impennare il lavoro delle Cucine Popolari, esperienza di volontariato bolognese che prepara un pasto caldo a chi è in difficoltà economica o è da solo. Un’iniziativa che si finanzia con le donazioni: i responsabili, guidati da Roberto Morgantini, stamattina sono rimasti sorpresi quando si sono visti arrivare una donazione di notevole entità che dà alle casse – provate dall’incremento di lavoro (l’80% in più rispetto all’anno scorso) – un po’ di ossigeno.

E sono rimasti ancora più sorpresi quando hanno visto l’identità del donatore: l’allenatore dell’Olimpia basket Milano Ettore Messina, che a Bologna ha lasciato un’impronta indelebile e un pezzo di cuore.

“Le Cucine Popolari – dice Roberto Morgantini – ringraziano Ettore Messina che, anche in quest’occasione, si è dimostrato di essere non solo un indiscutibile campione dello sport, ma anche un fuoriclasse di umanità”. (ANSA).



