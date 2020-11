Basket: Euro2020; gli azzurri nella ‘bolla’ di Tallinn

(ANSA) – ROMA, 25 NOV – Meo Sacchetti ha scelto i 12

giocatori che voleranno oggi alla volta di Tallinn. Gli azzurri,

che una volta scesi dall’aereo entreranno nella “bolla” estone

organizzata dalla Fiba, si sottoporranno al tampone previsto

dalle regole internazionali. Solo dopo aver ottenuto esito

negativo per tutta la spedizione, l’Italia potrà sostenere il

primo allenamento in terra estone. Sabato 28 e lunedì 30

novembre, le sfide alla Macedonia del Nord (ore 15.00 in Italia)

e alla Russia (ore 15.00 in Italia). Entrambe le gare saranno

trasmesse live su Sky Sport Arena.

Non faranno parte del gruppo Leonardo Candi e Giordano

Bortolani per scelta tecnica, Michele Ruzzier autorizzato a

lasciare il raduno per esiti di una lieve distorsione alla

caviglia sinistra occorsagli durante le attività con il club di

appartenenza e Leonardo Totè, che per indisposizione non ha

potuto raggiungere ieri i compagni al raduno di Roma.

Il CT Sacchetti farà dunque debuttare ben cinque giocatori in

Nazionale Senior: Davide Alviti, Tommaso Baldasso, Davide

Moretti, Alessandro Pajola e Andrea Pecchia. Esordienti in

Azzurro ma protagonisti in Serie A. Cinque ragazzi di

prospettiva che affiancheranno giocatori di esperienza come il

Capitano Amedeo Della Valle (67 presenze), Michele Vitali, Pippo

Ricci e Amedeo Tessitori. Tornano anche Marco Spissu, Nicola

Akele e Raphael Gaspardo. “Questi ragazzi mi hanno lanciato un

messaggio – ha detto il CT – e io l’ho recepito. Sono abituato a

vedere tutti loro in campionato ma volevo vederli in questo

ambiente e con questa maglia. In questi pochi allenamenti prima

della partenza per la “bolla” mi è piaciuto l’atteggiamento e la

voglia di guadagnarsi un posto da parte di tutti nonostante le

fatiche con i club.”.

L’Italia giocherà da fuori classifica essendo uno dei quattro

Paesi che nel 2022 ospiterà l’EuroBasket (un girone al Forum di

Assago a Milano). Nel gruppo B, Azzurri al momento primi a

punteggio pieno dopo le vittorie di febbraio contro Russia ed

Estonia, entrambe in lizza, come la Macedonia del Nord, per due

posti su tre verso l’Europeo. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte