Basket: Eurolega; Anadolu Efes-EA7 Milano 89-69

(ANSA) – MILANO, 28 MAR – Solo la fredda aritmetica tiene

l’EA7 Milano ancora in corsa per i playoff. L’impietosa

sconfitta 89-69 contro l’Efes sancisce il defintivo tramonto

della disperata rimonta dell’Olimpia verso l’ottavo posto,

distante due vittorie e tre gare dalla fine, mentre, invece,

permette ai bi-campioni d’Europa di continuare a sperare di

evitare una clamorosa eliminazione. A Istanbul, Milano tiene

botta per poco più di un quarto (22-25 al 13′) grazie a tre

triple di Voigtmann (12), prima di sprofondare sotto i canestri

di Clyburn (16 con 4/6 da tre, 5 rubate e 25 di valutazione),

Larkin (18 e 5 assist), Beaubois (12), Bryant (12) e l’ex mvp

Micic (15 e 6 rimbalzi): i turchi volano addirittura sul +23

(66-43 al 27′), sfruttando la miriade di perse avversarie (17)

che permette loro di correre a campo aperto, e il dominio a

rimbalzo. Il fatturato di Luwawu-Cabarrot (19) arriva a gara

abbondantemente chiusa. (ANSA).



