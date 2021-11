Basket: Eurolega, Ax Milano-Barcellona 75-70

Condividi l'articolo









(ANSA) – MILANO, 04 NOV – E’ la notte dei sogni dell’Ax

Milano. Primo sold out stagionale e primo posto solitario in

Eurolega (7-1) dopo aver battuto il Barcellona (75-70) nello

scontro diretto tra le squadre di vertice, remake della

semifinale al cardiopalma di Colonial. Una gara condotta per

larghi tratti e in cui l’Olimpia ha mandato un messaggio a tutti

quanti, grazie ad una difesa di lusso che tiene lo spauracchio

Mirotic (il giocatore più pagato d’Europa, 5 milioni netti) a

soli 10 – inifluenti – punti. L’attacco di Milano, invece, va

ancora registrato perché manca per due volte il colpo del ko e,

non segnando per 6 minuti consecutivi ad inizio del quarto

periodo, finisce per rimettere il Barcellona in gara con un

parziale di 0-14 che regala il primo vantaggio agli avversari a

5’10” dal fine (63-61). Ma è Datome con 5 punti in un minuto –

compresa una tripla con fallo – a suonare la carica e chiudere i

conti, certificando la sua prova da mvp (17 punti con +18 di

plus/minus). “Siamo una grande squadra – spiega il sardo -,

siamo calati ma alla fine ho messo un paio di tiri importanti”.

“Il nostro errore – evidenzia coach Messina – è stato smettere

di far circolare la palla. Siamo primi, vuole dire che stiamo

dando il massimo”. Il Forum esplode, Giorgio Armani esulta:

Milano, alla decima vittoria consecutiva in Eurolega al Forum,

guarda tutti dall’alto. (ANSA).



