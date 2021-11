Basket: Eurolega, AX Milano-Olympiacos Pireo 72-93

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 26 NOV – Non c’è gioia sportiva per Giorgio

Armani nel giorno in cui viene nominato Cavaliere del Lavoro dal

Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Lo stilista

osserva impassibile dal parterre la sconfitta, la terza

consecutiva in Eurolega, contro l’Olympiacos (72-93) della sua

AX, battuta per la prima volta in casa da inizio stagione. Sono

le percentuali da tre dei greci nel primo tempo (12/16, finirà

18/33) a risultare decisive, con Dorsey (14, 4/6) e Larentzakis

(18, 5/9) infallibili cecchini: l’Olympiacos infatti conquista

15 punti di vantaggio all’intervallo (45-60) che l’Olimpia non

riuscirà più a ribaltare, nemmeno andandoci vicino. Per Milano,

a cui non basta il rientro di Delaney e la prima panchina di

Baldasso, da salvare c’è davvero poco: le raffiche di Shields

(26), le triple di Datome (12) e le stoppate di Hines servono

solo per le statistiche di una partita mai stata in bilico.

(ANSA).



