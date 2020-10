Basket: Eurolega, Ax Milano-Real Madrid 78-70

(ANSA) – MILANO, 16 OTT – L’Ax Milano si incorona regina di

Eurolega per una notte: l’Olimpia riscatta la brutta sconfitta

di Atene di due sere fa e batte il Real Madrid (78-70) con una

ripresa da favola e rimonta furiosa (dal -14). Il tutto senza i

lungodegenti Micov e Punter e con Delaney fuori dai giochi in

fretta per una distorsione alla caviglia dopo essere atterrato

sul piede di un avversario.

Dopo un primo tempo troppo morbido, la squadra di Messina

esce dagli spogliatoi all’intervallo con occhi diversi e una

voglia matta di difendere, togliendo tutte le linee di passaggio

semplici agli spagnoli. E’ Rodriguez – grande ex – a suonare la

carica (25 punti e 7 assist), Datome (9 ma 5 in fila in un

momento cruciale) dà una prima spallata nel terzo periodo,

Shields (19 e 7 rimbalzi) chiude la pratica con un finale

chirurgico. La tripla di Moraschini a 90” dalla sirena è il

suggello del tabù spezzato: era dall’8 gennaio 2009 che Milano

non riusciva a battere il Real Madrid, una striscia eterna di 14

sconfitte consecutive.

“Siamo molto felici – le prima parole di Rodriguez – e vorrei

dedicare questa prestazione a mia moglie che presto mi renderà

nuovamente padre”. “E’ stato un finale perfetto – dice Messina –

dopo uno sforzo incredibile. So no molto contento di tutto, temo

però che l’infortunio di Delaney sia piuttosto serio”. L’unica

nota stonata di una notte da favola. (ANSA).



