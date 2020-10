Basket: Eurolega, Bayern Monaco-Ax Milano 79-81 dts

(ANSA) – MILANO, 02 OTT – Una tripla di Shields a 7 secondi

dalla sirena regala all’Ax Milano un debutto da sogno in

Eurolega. La squadra di coach Messina sbanca il parquet del

Bayern Monaco (81-79) del milanese Trinchieri dopo un tempo

supplementare tesissimo e con un finale al cardiopalma. L’uomo

partita risulta Delaney che nell’overtime si carica sulle spalle

i compagni verso una vittoria sofferta: il play americano segna

sei punti consecutivi (dei 17 totali con 8 assist) e offre prima

a Hines (16) e poi a Shields (9, 3/6 da tre) due cioccolatini

decisivi. I tiri del possibile pareggio del Bayern si fermano

sul ferro e Milano può sorridere, con la decima vittoria

stagionale consecutiva a fronte di zero sconfitte. “Se qualcuno

ha pensato anche per un solo istante – le prime parole a caldo

di Ettore Messina – che questa sarebbe stata una trasferta

facile si è sbagliato di grosso. Ora ci godiamo la vittoria”.

(ANSA).



