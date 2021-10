Basket: Eurolega, Bayern Monaco – Ax Milano 83-77

Condividi l'articolo









(ANSA) – MILANO, 26 OTT – Dopo cinque successi arriva la

prima sconfitta dell’Ax Milano in Eurolega, battuta 83-77 dal

Bayern Monaco dell’ex Trinchieri: l’Olimpia, in difficoltà nel

tagliafuori (lascia 9 rimbalzi d’attacco), in emergenza in regia

(Delaney infortunato, Moraschini sospeso per doping) e incerta

da tre (3/19), perde così la testa della classifica, vista la

contemporanea vittoria del Barcellona sul Fenerbahce. Le belle

prestazioni di Melli (16 e 8 rimbalzi, 20esimo giocatore della

storia a quota 1000), Datome (14) e Mitoglou (13) sono offuscate

dalla prova balistica di Lucic (20), da Hilliard (17) e dalla

doppia doppia sfiorata di Hunter (9 e 10 rimbalzi).

Milano approccia in maniera timida alla gara e finisce sotto

11-4 dopo 3′. Hines, Melli e Datome suonano la carica per

riportare il punteggio in parità a quota 19 prima di una serie

di sorpassi e contro-sorpassi. Il Bayern forza un break da 9-0 a

metà terzo quarto ma Milano recupera ancora e firma il +1 con 5

punti consecutivi di Datome a 6′ dalla fine. La spallata

decisiva arriva subito dopo con un nuovo 10-0 dei bavaresi con

due triple in fila di Walden. Milano torna a -4 a 2′ ma non

riesce a completare la rimonta. (ANSA).



