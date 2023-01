Basket: Eurolega; EA7 Milano-Asvel 73-79

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 20 GEN – Altro giro, altra sconfitta per

l’EA7. Nello scontro diretto dei bassifondi, l’Asvel passa al

Forum (73-79) e condanna l’Olimpia al quarto ko consecutivo in

Eurolega, dove Milano non ha ancora vinto nel 2023, e all’ultimo

posto in classifica – l’Alba è avanti per la differenza canestri

-. I playoff ormai appaiono un miraggio, distanti 5 vittorie con

14 gare.

A fare la differenza nel finale equilibrato – 66 pari al 35′ –

è la precisione di Mathews (17, di cui 15 nella ripresa, e 5

assist) che realizza due triple consecutive e l’incapacità di

Milano di convertire i liberi (3/8 negli ultimi 4′) con due

errori di Davies e tre di Hall. Proprio i due giocatori che

erano apparsi più in palla fino a quel momento, insieme a

Luwawu-Cabarrot (16 e 8 rimbalzi ma molto spento nella ripresa):

Davies sfiora il massimo in carriera con 26 punti (e 8

rimbalzi), Hall ne segna 12 (6 nell’ultimo periodo). Milano paga

il 19% da tre (4/21) e non riesce ad approfittare

dell’inconsueto dominio a rimbalzo (39-22), anche a causa di 11

perse. “La differenza sono le perse nei momenti cruciali – il

commento di coach Messina – che ci sono costati punti facili”.

(ANSA).



